Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос с присутствием в Сирии российских военных баз находится в стадии обсуждения, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наши контакты с сирийской стороной нацелены на конкретизацию тех возможностей, которые имеются в сфере двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе. Обсуждается и вопрос, связанный с российским военным присутствием в Сирии. Пока на данном этапе от публичных детальных комментариев, я считаю, необходимо воздержаться, потому что эта работа как раз ведется", - сказала она в ходе брифинга.

Так она ответила на просьбу прокомментировать ход переговоров по статусу российских военных баз в Сирии.