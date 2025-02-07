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Посол ОАЭ в России отмечен наградой за участие в построении отношений двух стран

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер награжден Орденом Заида II первой степени в знак признания его ключевой роли в построении прочных, развитых экономических и торговых отношений и партнерств между ОАЭ и Россией.

Награда была вручена по указанию Его Высочества президента ОАЭ в знак признания выдающихся инициатив и усилий по укреплению экономических и торговых связей с Россией, привлечению инвестиций в страну и увеличению объема экспорта, сообщила газета Aletihad.

Его Высочество шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян, заместитель председателя кабинета министров и министр иностранных дел, вручил награды послам на полях 19-й сессии "Форума послов и глав дипломатических миссий ОАЭ за рубежом", организованного министерством иностранных дел.

Среди других награжденных этим орденом оказались также послы ОАЭ в Германии, Саудовской Аравии, США, Индии, Азербайджане, Казахстане, ЮАР, Кувейте и Великобритании.

ОАЭ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер
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