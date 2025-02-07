JPMorgan добился в британском суде временного запрета на продолжение спора в РФ по искам ВТБ

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Британский суд вынес определение о временном запрете ВТБ продолжать участие в судебных разбирательствах по двум искам в РФ к структурам JPMorgan на общую сумму $155,8 млн. Эта информация раскрыта в материалах компании JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities plc (JEMA), опубликованных на сайте Лондонской фондовой биржи.

ВТБ в октябре подал два иска (на $81,3 млн и $74,5 млн) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к восьми структурам JPMorgan о взыскании убытков. Одновременно ВТБ заявил ходатайства о принятии обеспечительных мер в пределах суммы исковых требований, которые были удовлетворены частично. Суд наложил арест на денежные средства в любой валюте в кредитных организациях на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа "С", открытых на имя JPMorgan Chase Bank N.A в пределах сумм исков.

Как говорится в сообщении JEMA, J.P. Morgan Securities plc и JPMorgan Chase Bank N.A. начали разбирательства в английском суде, чтобы запретить ВТБ рассматривать эти два иска. Английский суд вынес временный судебный запрет, запрещающий ВТБ судиться в российском суде в ожидании дальнейших слушаний в Лондоне.

Заседание в суде РФ по иску на $74,5 млн отложено на 14 мая, по иску на $81,3 млн - на 23 апреля.

В российском суде рассматривается еще один иск ВТБ к структурам JPMorgan - о взыскании $439,5 млн, которые американский банк заблокировал на корреспондентском счете после попадания ВТБ под санкции. В октябре прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ. Слушания проходили в закрытом режиме, итоговая сумма требований ВТБ по этому иску не известна. Как говорится в отчете JEMA, рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда состоится 26 февраля.