ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры между РФ и США находятся на самом начальном этапе, скорого смягчения санкций в отношении российских компаний пока ждать не стоит, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Сам ВТБ находится в SDN List с февраля 2022 года.

"Мы находимся в самом начале пути. Все заявления о том, что Visa, Mastercard, Bershka, Zara, Coca-Cola, McDonald's (могут вернуться на российский рынок - ИФ) – это все в большей степени отражение того, что кому не хватает из спикеров (тех, кто публично прогнозирует скорое возвращение тех или иных компаний и брендов - ИФ), нежели реальность. Сейчас самый начальный этап – только двусторонние переговоры без подключения других сторон. Пройдут месяцы, если не кварталы, (перед тем - ИФ) как будет кристаллизация договоренностей", - сообщил Пьянов журналистам в кулуарах финансового форума РСПП.

ВТБ также пока не испытывает оптимизма относительно работы в Европе.

"Вы читали, наверное, что какие-то высокопоставленные европейские чиновники заявили, что даже если будет отмена американских санкций, европейские санкции не будут отменены. Европа сейчас вообще не за столом переговоров. Наша "дочка" (бывший VTB Bank Europe - ИФ) находится юридически по решению суда в ликвидации. Поэтому, строго говоря, мы понимаем, что даже при каком-то урегулировании свободной работы российским компаниям, по крайней мере, в Европейском союзе, ожидать не следует", - добавил Пьянов.