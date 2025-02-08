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Китай выступает против попыток США внести разлад в отношения КНР с Панамой

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Китай выступает против вмешательства США в отношения между КНР и Панамой и надеется на правильный подход со стороны панамского руководства, отвечающий интересам народов двух стран, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань.

"Китай решительно выступает против попыток США намеренно подорвать китайско-панамские отношения", - сказал дипломат на встрече в Пекине с послом Канады в Китае Мигелем Лекаро.

Китайско-панамские отношения никогда не были направлены против какой-либо третьей стороны и не должны подвергаться вмешательству со стороны, сказал Чжао Чжиюань.

"Мы надеемся, что Панама устранит внешнее вмешательство и примет правильное решение, исходя из общей ситуации двусторонних отношений и долгосрочных интересов двух народов", - добавил помощник министра.

Президент США Дональд Трамп в день вступления в должность заявил, что панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению Панамским каналом, и США восстановят контроль над ним.

По словам Трампа, самое важное то, что каналом управляет Китай.

Позднее по итогам визита в Панаму госсекретаря Марко Рубио Трамп заявил, что сможет быстро решить проблему с присутствием китайских компаний на Панамском канале.

Дональд Трамп КНР Панама США
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