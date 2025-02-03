Трамп заявил о скором решении проблемы Панамского канала

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по итогам визита главы Госдепа Марко Рубио в Панаму предположил, что сможет быстро решить проблему с присутствием китайских компаний на Панамском канале.

"В том, что касается вовлеченности Китая в работу Панамского канала, то это не надолго", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы пытаемся заключить соглашение по каналу", - добавил он. По словам американского президента, на пятницу у него запланированы переговоры с руководством Панамы.

"Они уже согласились на некоторые вещи, но я все равно не совсем доволен", - добавил глава государства.

Рубио в понедельник завершил визит в Панаму. Главной темой на переговорах с руководством этой страны был как раз Панамский канал.