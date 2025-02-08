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Российское судно ремонтирует два подводных кабеля, оборванных в Финском заливе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российское судно "Сивуч" приступило к ремонту двух оборванных российских кабелей в Финском заливе, сообщила в субботу береговая охрана Финского залива в Messaging Service X.

"Повреждение двух телекоммуникационных кабелях произошло в исключительной экономической зоне Финляндии. Кабели проложены между Санкт-Петербургом и Калининградом... Ремонт начался сегодня", - подтвердил газете Helsingin Sanomat представитель министерства экономики и занятости Кари Клемм.

По его словам, министерство было проинформировано о повреждениях 26 декабря 2024 года, на следующий день после того, когда произошло еще одно, более известное повреждение электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией судном Eagle S, зарегистрированного на островах Кука.

В Национальном бюро расследований изданию не стали комментировать, не порвал ли Eagle S еще и российские кабели, Однако сообщили, что знают, что россияне ремонтируют свой кабель в Финском заливе, при этом "полиция не ведет расследования по поводу происшествия".

"Российские власти заблаговременно объявили о том, что прибудут на ремонт принадлежащего им имущества", - сообщил газете офицер из командного центра береговой охраны.

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Как сказал Клемм, предположительно, на ремонт кабелей уйдет несколько дней, вероятно, меньше недели. На продолжительность ремонта влияют погодные условия.

Клемм сообщил порталу Yle, что ремонтные работы в Финском заливе будут сосредоточены на кабеле "Балтика", принадлежащем "Ростелекому". По данным министерства, длина кабеля составляет около 1 000 километров. В финской зоне протяженность кабеля составляет около 377 километров.

"Береговая охрана Финского залива следит за выполнением Закона об исключительной экономической зоне и условиями использования исключительной экономической зоны в Финском заливе, где в настоящее время российское судно ремонтирует оборванный российский кабель", - говорится в сообщении в мессенджере Х Береговой охраны.

На месте происшествия находится патрульное судно Turva.

Финляндия Финский залив Сивуч
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