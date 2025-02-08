Российское судно ремонтирует два подводных кабеля, оборванных в Финском заливе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российское судно "Сивуч" приступило к ремонту двух оборванных российских кабелей в Финском заливе, сообщила в субботу береговая охрана Финского залива в Messaging Service X.

"Повреждение двух телекоммуникационных кабелях произошло в исключительной экономической зоне Финляндии. Кабели проложены между Санкт-Петербургом и Калининградом... Ремонт начался сегодня", - подтвердил газете Helsingin Sanomat представитель министерства экономики и занятости Кари Клемм.

По его словам, министерство было проинформировано о повреждениях 26 декабря 2024 года, на следующий день после того, когда произошло еще одно, более известное повреждение электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией судном Eagle S, зарегистрированного на островах Кука.

В Национальном бюро расследований изданию не стали комментировать, не порвал ли Eagle S еще и российские кабели, Однако сообщили, что знают, что россияне ремонтируют свой кабель в Финском заливе, при этом "полиция не ведет расследования по поводу происшествия".

"Российские власти заблаговременно объявили о том, что прибудут на ремонт принадлежащего им имущества", - сообщил газете офицер из командного центра береговой охраны.

Как сказал Клемм, предположительно, на ремонт кабелей уйдет несколько дней, вероятно, меньше недели. На продолжительность ремонта влияют погодные условия.

Клемм сообщил порталу Yle, что ремонтные работы в Финском заливе будут сосредоточены на кабеле "Балтика", принадлежащем "Ростелекому". По данным министерства, длина кабеля составляет около 1 000 километров. В финской зоне протяженность кабеля составляет около 377 километров.

"Береговая охрана Финского залива следит за выполнением Закона об исключительной экономической зоне и условиями использования исключительной экономической зоны в Финском заливе, где в настоящее время российское судно ремонтирует оборванный российский кабель", - говорится в сообщении в мессенджере Х Береговой охраны.

На месте происшествия находится патрульное судно Turva.