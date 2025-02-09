В Эквадоре стартовали президентские выборы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Эквадоре в воскресенье открылись избирательные участки на президентских выборах, передает Associated Press (AP).

Проголосовать могут более 13,7 млн человек. Для победы кандидата нужно набрать 50% голосов или, по меньшей мере, 40%, но при этом опередить ближайшего соперника минимум на 10 процентных пунктов.

Всего кандидатов - 16, ведущими считаются действующий президент консерватор Даниэль Нобоа и представитель левых сил Луиса Гонсалес. Они уже соперничали за кресло президента - на досрочных выборах в октябре 2023 года. Тогда Нобоа одержал верх над Гонсалес, причем оба до старта своих предвыборных кампаний лишь недолгое время занимали должности депутатов.

Все кандидаты обещают бороться с преступностью: рост насилия в Эквадоре связывают с наркотрафиком, идущим из Колумбии и Перу.

AP напоминает, что Нобоа наследовал семейное состояние, заработанное на торговле бананами. Он работал в компании отца Noboa Corp, занимался морскими перевозками, логистикой и торговлей. В 2021 году стал членом Национального собрания (однопалатного парламента), возглавил там комиссию по экономическому развитию.

Гонсалес считают протеже экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа (занимал должность в 2007 - 2017 годах). Она работала на различных должностях в государственном аппарате при Корреа, являлась депутатом с 2021 года по май 2023 года, когда тогдашний эквадорский президент Гильермо Лассо распустил парламент.