Politico сообщило, что в ЕС обсуждают захват связанных с РФ танкеров на Балтике

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В странах Европы идут конфиденциальные дискуссии о том, чтобы начать активно перехватывать в Балтийском море танкеры, везущие нефть из России, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Два дипломата из стран ЕС и два правительственных служащих заявили, что европейские страны в кулуарах обсуждают крупномасштабный захват танкеров, экспортирующих нефть России через Балтийское море", - информирует издание.

По словам собеседников, сейчас идет работа над правовым аспектом этих возможных операций, чтобы они имели юридическую базу. В частности, предполагается, что власти смогут останавливать суда под предлогом опасности для окружающей среды. Также, отмечают источники, могут прибегнуть к закону по борьбе с пиратством: речь будет идти о захвате судов, которые, по версии властей стран Европы, представляют угрозу для подводной инфраструктуры.

"Наконец, если международное право не поможет, страны также обсуждают совместное использование своего нового национального законодательства, чтобы задержать судно", - отмечает Politico.

В частности, власти региональных стран могут потребовать, чтобы владелец танкера прибегал к услугам лишь страховщиков из одобренного списка. В противном случае, если страховку предоставила иная организация, государства вроде Эстонии и Финляндии могут задержать судно.

Однако, по словам экспертов и морских юристов, воплотить планируемые меры в жизнь будет непросто из-за возможного противодействия России, крупных финансовых затрат и трудностей с логистикой.