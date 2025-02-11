Toyota отзовет более 100 тыс. машин в США из-за проблем с тормозами

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor отзывает 106,061 тыс. автомобилей в США из-за утечки тормозной жидкости, которая может ухудшить способность машины к торможению и спровоцировать аварию.

Как говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), отзыв затрагивает внедорожники Tacoma 2024-2025 модельного ряда.

Компания бесплатно заменит определенные детали, что позволит избежать повреждения тормозного шланга и утечки жидкости.

Акции Toyota слабо изменились во вторник. За последние три месяца капитализация компании выросла на 6,5% до 38,06 трлн иен ($250 млрд).