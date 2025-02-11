Пентагон заявил, что США не планируют сокращать военное присутствие в Европе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет во вторник заявил об отсутствии на данный момент планов сокращать численность американского воинского контингента в Европе.

"На данный момент нет планов сократить что-либо", - сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли Штаты уменьшить свое присутствие в Европе.

При этом Хегсет добавил, что администрация США намерена "пересмотреть позиционирование своих сил по всему миру", так как подходы Дональда Трампа отличаются от тех, что были у его предшественника на президентском посту Джо Байдена.