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США могут закрыть ряд консульств по всему миру для сокращения расходов Госдепа

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия ряда консульств США по всем миру, чтобы сократить расходы Госдепартамента, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана входят в число тех, которые могут быть закрыты.

Как уточнили собеседники телеканала, основная часть консульств в Европе, которые могут оказаться под угрозой закрытия, находятся в Германии и Франции.

Госдепартамент запросил у консульств информацию об их деятельности в целом.

Официальные лица заявили, что Трамп ознакомился со списком консульств, но окончательных решений принято не было. Сроки возможного закрытия также еще не установлены.

США Госдепартамент Дональд Трамп Мексика Канада
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