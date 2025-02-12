Что случилось этой ночью: среда, 12 февраля

Фогель освобожден, Трамп намерен освободить всех американцев, осужденных в РФ, Госдеп может закрыть ряд консульств по всему миру

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белом доме сообщили, что РФ освободила экс-сотрудника посольства США Фогеля. Семья Фогеля поблагодарила президента Трампа за освобождение заключенного.

- Трамп заявил, что освобождение Фогеля дает надежду на отношения с РФ и разрешение конфликта с Украиной. Он добавил, что в обмен Россия попросила "немного".

- Президент США намерен вернуть всех осужденных в РФ американцев домой. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

- США могут закрыть ряд консульств по всему миру для сокращения расходов Госдепа. Внешнеполитическое ведомство уже запросило у консульств информацию об их деятельности в целом.