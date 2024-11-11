РФ планирует выделить в 2025 г. 500 млн руб. на инвестиционные проекты в Африке

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает включить в проект трехлетнего бюджета выделение 500 млн рублей в 2025 году на финансирование инвестиционных проектов в африканских странах.

Поправки (№727320-8) внесены в парламент ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2025-2027 гг.

Речь идет о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" на предоставление субсидий организациям, определяемым правительством РФ, на финансирование реализации инвестиционных проектов в странах Африки на основании решений правительства РФ.

В начале месяца глава Минприроды Александр Козлов, выступая на Форуме "Россия - Африка", заявил, что Москва предлагает африканским государствам сырьевое сотрудничество в области недропользования. Козлов отметил, что Россия обладает запасами практически всех известных видов полезных ископаемых. "Мы добываем 118 видов из 228. По многим из них Россия – мировой лидер. Газ, алмазы, никель, кобальт, золото, серебро, платина, железо – по их запасам мы первые на Земле. В тройке лидеров по объёмам угля, нефти, меди, олова, редкоземельных металлов и лития. На сегодняшний день Россия обладает одними из лучших в мире компетенций и возможностей в области планирования и проведения геологоразведки, освоения месторождений, в том числе поиска и подготовки сырьевой базы подземных вод", - сказал министр.

В качестве примера он привел компанию "Росгеология". "Прогноз и поиск месторождений специалисты этой компании ведут в Бенине, Судане, Джибути, Анголе, Центрально-Африканской Республике. В проработке еще 6 проектных предложений в Зимбабве, Алжире, Чаде, Мозамбике, Сьерра-Леоне, Мали. Сил и компетенций хватает, поэтому мы готовы и дальше расширять географию по континенту. Другие российские геологические институты тоже заинтересованы в работе в африканских странах. И помимо поиска полезных ископаемых, могут помогать с исследованием составов и свойств минералов и руд", - сказал глава Минприроды.

"Один из вариантов, которые Россия сейчас предлагает – это сырьевые альянсы, с помощью которых у нас появится реальная возможность мягко регулировать мировые рынки. Так, Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. Вместе с Южно-Африканской Республикой мы контролируем 83% мировой добычи платины, 77% палладия, с Демократической Республикой Конго – 76% кобальта, с Марокко – 71% фосфора, с Ботсваной, Анголой и ЮАР – 59% алмазов и 25% циркония с Мозамбиком", - перечислил Козлов.

Проект федерального бюджета на 2025-2027 гг. планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 14 ноября.