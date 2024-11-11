Поиск

РФ планирует выделить в 2025 г. 500 млн руб. на инвестиционные проекты в Африке

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает включить в проект трехлетнего бюджета выделение 500 млн рублей в 2025 году на финансирование инвестиционных проектов в африканских странах.

Поправки (№727320-8) внесены в парламент ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2025-2027 гг.

Речь идет о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" на предоставление субсидий организациям, определяемым правительством РФ, на финансирование реализации инвестиционных проектов в странах Африки на основании решений правительства РФ.

В начале месяца глава Минприроды Александр Козлов, выступая на Форуме "Россия - Африка", заявил, что Москва предлагает африканским государствам сырьевое сотрудничество в области недропользования. Козлов отметил, что Россия обладает запасами практически всех известных видов полезных ископаемых. "Мы добываем 118 видов из 228. По многим из них Россия – мировой лидер. Газ, алмазы, никель, кобальт, золото, серебро, платина, железо – по их запасам мы первые на Земле. В тройке лидеров по объёмам угля, нефти, меди, олова, редкоземельных металлов и лития. На сегодняшний день Россия обладает одними из лучших в мире компетенций и возможностей в области планирования и проведения геологоразведки, освоения месторождений, в том числе поиска и подготовки сырьевой базы подземных вод", - сказал министр.

В качестве примера он привел компанию "Росгеология". "Прогноз и поиск месторождений специалисты этой компании ведут в Бенине, Судане, Джибути, Анголе, Центрально-Африканской Республике. В проработке еще 6 проектных предложений в Зимбабве, Алжире, Чаде, Мозамбике, Сьерра-Леоне, Мали. Сил и компетенций хватает, поэтому мы готовы и дальше расширять географию по континенту. Другие российские геологические институты тоже заинтересованы в работе в африканских странах. И помимо поиска полезных ископаемых, могут помогать с исследованием составов и свойств минералов и руд", - сказал глава Минприроды.

"Один из вариантов, которые Россия сейчас предлагает – это сырьевые альянсы, с помощью которых у нас появится реальная возможность мягко регулировать мировые рынки. Так, Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. Вместе с Южно-Африканской Республикой мы контролируем 83% мировой добычи платины, 77% палладия, с Демократической Республикой Конго – 76% кобальта, с Марокко – 71% фосфора, с Ботсваной, Анголой и ЮАР – 59% алмазов и 25% циркония с Мозамбиком", - перечислил Козлов.

Проект федерального бюджета на 2025-2027 гг. планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 14 ноября.

Правительство РФ Минприроды Росгеология Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз" смогут сами определять круг раскрываемой информации

"НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз" смогут сами определять круг раскрываемой информации

Декабрьское решение Банка России по ставке будет зависеть от статданных

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

ВТБ с 13 ноября возобновит проведение сделок по "Семейной ипотеке"

Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

Нефть Brent подешевела до $73,63 за баррель

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

"Агроэкспорт" назвал страны Африки для наращивания экспорта российского зерна

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });