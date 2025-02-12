Президентом Греции избран бывший спикер парламента Тасулас

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Греции избрал президентом кандидата от правящей консервативной партии "Новая демократия", бывшего спикера парламента Константиноса Тасуласа, пишет Kathimerini.

Тасулас получил 160 голосов. Всего в голосовании участвовали 276 из 300 членов парламента.

Для избрания кандидату было достаточно простого большинства - 151 голос.

Из 300 мест в парламенте 156 занимают депутаты от партии "Новая демократия".

Кандидат Тасос Янницис при поддержке главной оппозиционной партии левоцентристского толка "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК) получил 34 голоса, Лука Кацели при поддержке левой партии "Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА) набрала 29 голосов, за кандидата от правой партии "Ники" Костас Кириаку проголосовали 14 человек.

Церемония инаугурации запланирована на 13 марта - день, когда истекает срок полномочий уходящего президента Греции Катерины Сакелларопулу.

Президента Греции избирают парламентом, а не через всеобщее голосование, сроком на пять лет.