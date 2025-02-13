Генсек НАТО надеется на успех беседы Трампа и Путина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина успехом на пути к урегулированию кризиса на Украине.

"Создалось явное впечатление, что телефонный разговор прошел успешно. Мы все хотим мира на Украине", - ответил в четверг Рютте на вопрос журналиста о том, считает ли он разговор Трампа и Путина началом переговорного процесса.

В среду Трамп и Путин провели телефонный разговор. Трамп по итогам беседы сообщил, что договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Как сообщил журналистам после разговора пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц для обсуждения тем, представляющих взаимный интерес, в том числе по вопросам украинского урегулирования. "Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", - сказал Песков.



