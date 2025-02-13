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Kinross Gold в 2024 году незначительно снизил производство

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold в 2024 году произвел 2,1 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Это незначительно, на 1%, меньше результата 2023 года и полностью соответствует прогнозу.

План на 2025 год – 2 млн унций золотого эквивалента при средней себестоимости продаж $1120 на унцию и совокупных денежных затратах (AISC) $1500 на унцию (все прогнозы с разбросом плюс-минус 5%). В 2026-2027 годах компания ожидает стабильное производство примерно на том же уровне в 2 млн унций.

Kinross планирует в 2025 году инвестировать $1,15 млрд (также плюс-минус 5%) против capex $1,05 млрд в 2024 году.

Основные показатели группы Kinross Gold:

ПоказательIV кв. 2024IV кв. 2023Динамика20242023Динамика
Производство, тыс. унций золотого эквивалента*501,209546,513-8%2 128,0522 153,020-1%
Продажи, тыс. унций золотого эквивалента*517,980565,389-8%2 111,6882 179,936-3%
Средняя цена реализации, $ за унцию золота2663197435%2393194523%
Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента*109697612%10219428%
AISC, $ на унцию золотого эквивалента*1510135312%138813165%
$ млн
Выручка1 415,81 115,727%5 148,84 239,721%
Операционная прибыль501,1193,5159%1 540,3801,492%
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров275,665,4321%948,8416,3128%
Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров240,0140,071%838,3539,855%
Capex*278,8297,7-6%1 050,91 055,00%
FCF*434,4116,7272%1 340,2559,7139%

* доля Kinross

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.

Kinross Kinross Gold
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