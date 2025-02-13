Kinross Gold в 2024 году незначительно снизил производство
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold в 2024 году произвел 2,1 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Это незначительно, на 1%, меньше результата 2023 года и полностью соответствует прогнозу.
План на 2025 год – 2 млн унций золотого эквивалента при средней себестоимости продаж $1120 на унцию и совокупных денежных затратах (AISC) $1500 на унцию (все прогнозы с разбросом плюс-минус 5%). В 2026-2027 годах компания ожидает стабильное производство примерно на том же уровне в 2 млн унций.
Kinross планирует в 2025 году инвестировать $1,15 млрд (также плюс-минус 5%) против capex $1,05 млрд в 2024 году.
Основные показатели группы Kinross Gold:
|Показатель
|IV кв. 2024
|IV кв. 2023
|Динамика
|2024
|2023
|Динамика
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента*
|501,209
|546,513
|-8%
|2 128,052
|2 153,020
|-1%
|Продажи, тыс. унций золотого эквивалента*
|517,980
|565,389
|-8%
|2 111,688
|2 179,936
|-3%
|Средняя цена реализации, $ за унцию золота
|2663
|1974
|35%
|2393
|1945
|23%
|Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента*
|1096
|976
|12%
|1021
|942
|8%
|AISC, $ на унцию золотого эквивалента*
|1510
|1353
|12%
|1388
|1316
|5%
|$ млн
|Выручка
|1 415,8
|1 115,7
|27%
|5 148,8
|4 239,7
|21%
|Операционная прибыль
|501,1
|193,5
|159%
|1 540,3
|801,4
|92%
|Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров
|275,6
|65,4
|321%
|948,8
|416,3
|128%
|Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров
|240,0
|140,0
|71%
|838,3
|539,8
|55%
|Capex*
|278,8
|297,7
|-6%
|1 050,9
|1 055,0
|0%
|FCF*
|434,4
|116,7
|272%
|1 340,2
|559,7
|139%
* доля Kinross
Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.