Kinross Gold в 2024 году незначительно снизил производство

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold в 2024 году произвел 2,1 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Это незначительно, на 1%, меньше результата 2023 года и полностью соответствует прогнозу.

План на 2025 год – 2 млн унций золотого эквивалента при средней себестоимости продаж $1120 на унцию и совокупных денежных затратах (AISC) $1500 на унцию (все прогнозы с разбросом плюс-минус 5%). В 2026-2027 годах компания ожидает стабильное производство примерно на том же уровне в 2 млн унций.

Kinross планирует в 2025 году инвестировать $1,15 млрд (также плюс-минус 5%) против capex $1,05 млрд в 2024 году.

Основные показатели группы Kinross Gold:

Показатель IV кв. 2024 IV кв. 2023 Динамика 2024 2023 Динамика Производство, тыс. унций золотого эквивалента* 501,209 546,513 -8% 2 128,052 2 153,020 -1% Продажи, тыс. унций золотого эквивалента* 517,980 565,389 -8% 2 111,688 2 179,936 -3% Средняя цена реализации, $ за унцию золота 2663 1974 35% 2393 1945 23% Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента* 1096 976 12% 1021 942 8% AISC, $ на унцию золотого эквивалента* 1510 1353 12% 1388 1316 5% $ млн Выручка 1 415,8 1 115,7 27% 5 148,8 4 239,7 21% Операционная прибыль 501,1 193,5 159% 1 540,3 801,4 92% Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров 275,6 65,4 321% 948,8 416,3 128% Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров 240,0 140,0 71% 838,3 539,8 55% Capex* 278,8 297,7 -6% 1 050,9 1 055,0 0% FCF* 434,4 116,7 272% 1 340,2 559,7 139%

* доля Kinross

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.