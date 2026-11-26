Губернатор Нью-Йорка объявила ЧП из-за надвигающегося шторма

Ежегодный парад по случаю Дня благодарения был перенесен из-за непогоды

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧП из-за надвигающегося на штат мощного шторма.

"Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке и округах Нассау, Саффолк и Уэстчестер в связи с приближением мощного шторма в День благодарения", - написала она в соцсети X.

Она отметила, что, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются проливной дождь и сильный ветер, которые могут создать опасные условия.

В то же время организаторы ежегодно проходящего в Нью-Йорке парада надувных шаров Macy's по случаю Дня благодарения сообщили, что он будет перенесен с четверга на субботу "из соображений предосторожности" и после консультаций с городскими властями по поводу погодных условий.

"Безопасность наших участников и зрителей является нашим главным приоритетом, и после тщательных консультаций с городскими властями и агентствами-партнерами мы приняли решение перенести празднование в этом году", - заявили в Macy's.

В свою очередь мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что перенос был вызван надвигающимся на город штормом.

По его словам, в четверг ветер будет достаточно сильным, чтобы ломать ветви деревьев и обрывать линии электропередач, и неизвестно, как поведут себя огромные воздушные шары во время парада.

"Я знаю, что это изменение планов вызовет неудобства, но безопасность должна быть на первом месте", - отметил Мамдани.

Американские СМИ подчеркивают, что с момента своего дебюта в 1924 году парад отменялся всего три раза - в 1942, 1943 и 1944 годах во время Второй мировой войны. В 1971 году он был приостановлен из-за сильного ветра и дождя.