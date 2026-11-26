Трамп и Рютте обсудили Украину и Иран

Президент США и генсек НАТО заявили о важности скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине

Марк Рютте и Дональд Трамп Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе встречи во Флориде обсудили украинское урегулирование и ситуацию с Ираном, говорится в их совместном заявлении.

"Встреча была очень содержательной, основными темами стали война между Россией и Украиной и конфликт в Иране, а также все рекордные достижения, которых мы вместе добились на саммитах в Гааге и Анкаре", - говорится в распространенном пресс-пулом Белого дома совместном заявлении Трампа и Рютте.

В тексте состоявшаяся в Мар-а-Лаго встреча называется "превосходной".

"Мы также обсудили важность недопущения Россией любых действий, которые бы преднамеренно или непреднамеренно расширяли войну, и важность как можно скорее достичь мирного урегулирования", - добавили Трамп и Рютте.