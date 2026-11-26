SpaceX получила разрешение на запуск миллиона спутников для космических дата-центров ИИ

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала компании SpaceX разрешение на развертывание на орбите группировки из миллиона спутников, которые будут функционировать в качестве вычислительных центров в сфере искусственного интеллекта.

⁠ "Федеральная комиссия по связи выдала первое в истории США разрешение на создание группировки центров обработки данных в космическом пространстве. В этот ключевой для развития суперинтеллекта в Америке момент FCC предоставила компании SpaceX право развернуть 1 млн орбитальных вычислительных модулей для обработки колоссальных объемов данных, предназначенных для использования на Земле", - говорится в заявлении FCC.

Как подчеркнули в ведомстве, создание группировки "направлено на то, чтобы помочь удовлетворить стремительно растущий спрос на вычислительные мощности для суперинтеллекта".

Согласно документам FCC, компания должна начать развёртывание спутников не позднее ноября 2033 года. К ноябрю 2035-го на орбите должно быть размещено 100 тыс. спутников, а к ноябрю 2038-го - не менее полумиллиона.

В рамках проекта, получившего название Starmind, компания миллиардера Илона Маска планирует перенести часть вычислений на орбиту, где модули могут практически непрерывно получать солнечную энергию и охлаждаться за счет космических температур. Их предполагается размещать на высотах от 500 до 2000 км. Для обмена данными между собой модули будут использовать лазерную связь. Они смогут также подключаться к системе интернет-спутников Starlink и через них транслировать данные на Землю.

Против реализации данного проекта уже выступили представители ряда крупных американских компаний, таких как Amazon и Viasat, а также Американское астрономическое общество (AAS). По мнению экспертов, миллион дополнительных спутников может серьёзно осложнить обстановку на орбите. В настоящее время там находятся около 17 тыс. спутников, из которых свыше 11 тыс. аппаратов входят в принадлежащую SpaceX интернет-группировку Starlink.