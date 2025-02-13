Экс-премьера Франции задержали по делу о растрате госсредств

Экс-премьер Франции Жан Кастекс Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Стражи порядка задержали бывшего премьер-министра Франции Жана Кастекса в городе Монпелье, сообщает в четверг телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники.

Согласно собеседникам телеканала, он проходит по делу о неправомерном использовании и растрате государственных средств.

Отмечается, что разбирательства касаются периода, когда Кастекс возглавлял сообщество коммун Конфлан Каниго в департаменте Восточные Пиренеи в 2017 году.

Кастекс занимал пост премьера с 2020 по 2022 год.