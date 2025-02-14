Французский дом моды Hermes увеличил квартальную выручку сильнее прогнозов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года на 18%, причем рост был отмечен во всех регионах и всех секторах бизнеса.

Как говорится в пресс-релизе Hermes, выручка компании в октябре-декабре составила 3,96 млрд евро по сравнению с 3,36 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков для этого показателя составлял 3,73 млрд евро.

Продажи Hermes во Франции увеличились на 12%, в остальных странах Европы - на 21%. В Японии рост составил 20%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии - 10%, в Северной и Южной Америке - 21%. В остальных регионах, включая Ближний Восток, показатель взлетел более чем в 2 раза.

Выручка в сегменте кожгалантереи в четвертом квартале повысилась на 22% до 1,67 млрд евро. Продажи одежды и аксессуаров увеличились на 17%, составив 1,11 млрд евро. Реализация шелковых и текстильных изделий выросла на 7% до 304 млн евро, парфюмерии и косметики - на 17%, до 147 млн евро, часов - на 3% до 143 млн евро.

Выручка Hermes по итогам всего 2024 года увеличилась на 13% до 15,17 млрд евро. Годовая чистая прибыль компании выросла на 7% до 4,6 млрд евро (прогноз экспертов - 4,51 млрд евро), операционная прибыль - на 9% до 6,2 млрд евро.

Компания по-прежнему рассчитывает, что ее выручка без учета колебаний обменных курсов продолжит расти в среднесрочной перспективе, "несмотря экономическую, геополитическую и монетарную неопределенность".

Hermes выплатит квартальные дивиденды в размере 3,5 евро на акцию 19 февраля. Кроме того, компания намерена выплатить дополнительные специальные дивиденды в 10 евро на акцию.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

Акции Hermes прибавляют в цене 2,1% на торгах в Париже в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 28%.