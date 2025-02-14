ЕК раскритиковала торговую политику Трампа, пообещав реагировать на тарифы США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) считает ошибочными инициативы президента США Дональда Трампа в области торговли и обещает жесткую реакцию на неоправданные таможенные тарифы.

"Европейская комиссия рассматривает предложенную президентом Трампом "взаимную" торговую политику как шаг в неправильном направлении. (...) ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе, когда тарифы используются против законной и недискриминационной политики", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении ЕК.

В документе отмечается, что "ЕС по-прежнему привержен открытой и предсказуемой глобальной торговой системе, которая приносит пользу всем партнерам".

"ЕС применяет одни из самых низких тарифов в мире и не видит никаких оправданий для повышения тарифов США на его экспорт. Тарифы - это налоги. Вводя тарифы, США облагают налогом собственных граждан, повышая издержки для бизнеса, сдерживая экономический рост и подпитывая инфляцию. Тарифы усиливают экономическую неопределенность и подрывают эффективность и интеграцию мировых рынков", - сказано в заявлении.

ЕК также напоминает, что "на протяжении десятилетий ЕС работал с торговыми партнерами, такими как США, над снижением тарифов и других торговых барьеров во всем мире, укрепляя эту открытость посредством связывающих обязательств в торговой системе, основанной на правилах". В ЕС считают, что сейчас США "подрывают эти обязательства".

По данным Еврокомиссии, средний применяемый тариф ЕС на импортные товары остается одним из самых низких в мире, у Евросоюза самая большая и быстрорастущая сеть торговых соглашений в мире, и он заключил в три раза больше торговых соглашений, чем США.

"ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от неоправданных тарифных мер", - обещают в Брюсселе.



