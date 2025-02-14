Поиск

ЕК раскритиковала торговую политику Трампа, пообещав реагировать на тарифы США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) считает ошибочными инициативы президента США Дональда Трампа в области торговли и обещает жесткую реакцию на неоправданные таможенные тарифы.

"Европейская комиссия рассматривает предложенную президентом Трампом "взаимную" торговую политику как шаг в неправильном направлении. (...) ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе, когда тарифы используются против законной и недискриминационной политики", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении ЕК.

В документе отмечается, что "ЕС по-прежнему привержен открытой и предсказуемой глобальной торговой системе, которая приносит пользу всем партнерам".

"ЕС применяет одни из самых низких тарифов в мире и не видит никаких оправданий для повышения тарифов США на его экспорт. Тарифы - это налоги. Вводя тарифы, США облагают налогом собственных граждан, повышая издержки для бизнеса, сдерживая экономический рост и подпитывая инфляцию. Тарифы усиливают экономическую неопределенность и подрывают эффективность и интеграцию мировых рынков", - сказано в заявлении.

ЕК также напоминает, что "на протяжении десятилетий ЕС работал с торговыми партнерами, такими как США, над снижением тарифов и других торговых барьеров во всем мире, укрепляя эту открытость посредством связывающих обязательств в торговой системе, основанной на правилах". В ЕС считают, что сейчас США "подрывают эти обязательства".

По данным Еврокомиссии, средний применяемый тариф ЕС на импортные товары остается одним из самых низких в мире, у Евросоюза самая большая и быстрорастущая сеть торговых соглашений в мире, и он заключил в три раза больше торговых соглашений, чем США.

"ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от неоправданных тарифных мер", - обещают в Брюсселе.


ЕК ЕС США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

"Палестинский исламский джихад" пообещал освободить в субботу россиянина Труфанова

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Британия добавила в санкционные списки по РФ замминистра обороны Павла Фрадкова

Прокуроры из 14 штатов США подали иск в суд против Маска и Трампа

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

США увеличат продажи вооружения в Индию

США увеличат продажи вооружения в Индию

Трамп анонсировал переговоры представителей США, РФ и Украины в Мюнхене и Саудовской Аравии

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ30 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России47 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });