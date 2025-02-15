Что случилось этой ночью: суббота, 15 февраля

Землетрясение на Алтае, россиянка выиграла чемпионат Европы по велоспорту, ограничения в российских аэропортах

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Кратка сводка событий, произошедших к утру:

- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Алтае. Сельская школа получила повреждения, о пострадавших не сообщается.

- Временные ограничения были введены в ряде российских аэропортов. В данный момент полеты ограничены в Астрахани, Владикавказе, Грозном, Калуге и Ульяновске.

- Трамп учредил совет по энергетике для "энергетического доминирования". Новый орган возглавит глава МВД США Дуг Бергам, его заместителем станет министр энергетики Крис Райт.

- Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат Европы по велоспорту на треке. Бронзовую медаль взяла другая российская спортсменка - Алина Лысенко.

- Оператор Первого канала ранен в ходе атаки ВСУ в Курской области. СК возбудил уголовное дело.