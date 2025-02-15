Bloomberg назвал представителей США на переговорах с Россией в Саудовской Аравии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - На переговорах по Украине между РФ и США, которые должны состояться в Саудовской Аравии на следующей неделе, американскую делегацию возглавят советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщило агентство Bloomberg в субботу со ссылкой на источники.

"Ожидается, что советник по нацбезопасности Майкл Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф возглавят переговоры в Саудовской Аравии", - заявили изданию люди, знакомые с ситуацией.

По данным Bloomberg, эта встреча может "подготовить почву" для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такая встреча, как утверждается в сообщении, которая может состояться, самое ранее, в конце февраля.

Согласно информации, детали встречи и окончательный список ее участников все еще прорабатываются. Переговоры, вероятнее всего, состоятся в Эр-Рияде.

Представители Украины, как ожидается, также будут присутствовать в Эр-Рияде. Представителей из ЕС в Саудовской Аравии не ожидается.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что на следующей неделе представители США, России и Украины встретятся в Саудовской Аравии. Он также говорил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

В МИД Саудовской Аравии сообщили, что Эр-Рияд готов стать площадкой для переговоров Путина и Трампа.