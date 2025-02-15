Явка на выборах президента Абхазии к 19:30 составила 65%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - На выборах президента Абхазии на 19:30 (18:30 мск) проголосовало чуть более 95 тыс. избирателей, явка составляет 65% от общего числа внесенных в списки для голосования, сообщил журналистам председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

Глава Центризбиркома, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что заявлений о нарушениях, способных повлиять на результаты голосования, пока не поступало.

В списки избирателей всего включено 134 тыс. 500 человек.

Мониторинг выборов осуществляют более 100 международных наблюдателей.

На высший государственный пост Абхазии претендуют пять кандидатов - вице-президент республики Бадра Гунба, экс-министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, экс-председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, бывший торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Предварительные итоги голосования ЦИК Абхазии сообщит в воскресенье.

В соответствии с законодательством республики, избранным считается кандидат в президенты, который получил более половины голосов избирателей.