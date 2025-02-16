В Абхазии проведут второй тур президентских выборов через две недели

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Второй тур президентских выборов проведут в Абхазии через две недели, сообщил журналистам председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

"Ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимого для избрания в первом туре количества голосов, поэтому будет проводиться повторное голосование. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба", - сообщил он.

Предварительные итоги первого тура голосования ЦИК республики обнародует в воскресенье.