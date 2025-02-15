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Рубио в разговоре с Лавровым заявил о стремлении Трампа урегулировать украинский конфликт

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул готовность американского президента Дональда Трампа работать над решением украинского конфликта, сообщили в госдепе.

"Госсекретарь напомнил о готовности президента Трампа искать решение конфликта на Украине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Рубио и Лавров также "обсудили возможность совместной работы над другими двусторонними проблемами".

госдеп США Марко Рубио Сергей Лавров Дональд Трамп Украина
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