Трамп обещает, что переговоры по Украине не пройдут без Зеленского

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в процессе урегулирования украинского кризиса, заявил президент США Дональд Трамп.

"Он будет в этом участвовать, да", - приводят в понедельник слова Трампа американские СМИ.

Это заявление последовало после того, как ряд СМИ США сообщил, что украинская сторона, видимо, не будет участвовать в консультациях США и РФ на этой неделе в Саудовской Аравии. При этом американские официальные лица неоднократно отмечали, что на более поздних этапах переговоров Украина и европейские страны будут представлены.