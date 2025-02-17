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Оружейная выставка IDEX-2025 откроется в Абу-Даби при участии РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Международная выставка вооружений IDEX-2025 открывается в понедельник в Абу-Даби (ОАЭ), РФ будут представлять более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как заявили в "Рособоронэкспорте", общий замысел российской экспозиции на выставке - "показать комплексный подход России к созданию и модернизации всех видов вооружений с учетом опыта современных боевых действий".

Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым прибыла в ОАЭ для участия в международной оборонной выставке IDEX 2025, сообщили ранее в секретариате Мантурова.

"Российское присутствие на IDEX традиционно масштабно: общая площадь российской экспозиции превысит 2 тысячи кв. м. В этом году Россия представит на выставке рекордное количество новинок оборонной промышленности, в том числе запланировано несколько мировых премьер", - сообщили там.

По информации секретариата Мантурова, Россия впервые демонстрирует за рубежом танк Т-90МС в обновленном облике, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е" с новыми управляемыми ракетами для поражения дронов, барражирующие боеприпасы "КУБ-1-1Э", "КУБ-2-2Э", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с пультом дистанционного управления и управляемой ракетой "Булат".

Впервые на Ближнем Востоке РФ представит барражирующий боеприпас "Ланцет-Э" и боевое отделение "Бережок", сообщили в секретариате первого вице-премьера.

В свою очередь в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявили, что всего на российской экспозиции планируется представить более 1000 экспонатов продукции военного назначения, из них около 200 образцов.

"Представители российской делегации примут участие в деловой и демонстрационной программах выставки", - заявили в ФСВТС России.

Выставка будет проходить в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.

Абу-Даби Рособоронэкспорт Денис Мантуров
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