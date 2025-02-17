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В МИД Китая заявили о вреде пошлин против стран БРИКС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Страны БРИКС не вступают в конфронтацию с третьими сторонами, и пошлины на их товары, которые могут ввести США, не принесут пользы и навредят общим интересам, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай неоднократно сообщал о своей позиции, согласно которой в торговых войнах и войнах пошлин нет победителей, они только навредят общим интересам народов всех стран", - приводит его словам издание Global Times.

Так представитель китайского МИД отреагировал на угрозу президента США Дональда Трампа ввести 100%-е пошлины на товары стран БРИКС.

Го Цзякунь подчеркнул, что БРИКС является площадкой для сотрудничества между развивающимися рынками и странами, при этом не вредя третьим сторонам.

Представитель МИД отметил, что Китай готов продолжать сотрудничать с партнерами по БРИКС ради устойчивого и стабильного роста мировой экономики.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что может ввести пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если они будут предпринимать действия, угрожающие доллару.

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БРИКС Китай КНР Го Цзякунь
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