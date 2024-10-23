В БРИКС призвали устранить противоречащие международному праву санкции

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС призвали к устранению односторонних экономических санкций и вторичных санкций, заявив, что они противоречат международному праву. Об этом говорится в декларации, принятой на саммите в Казани.

"Мы вновь заявляем, что односторонние принудительные меры, в том числе в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, противоречащих международному праву, имеют далеко идущие последствия для обеспечения прав человека, (...) непропорционально затрагивая бедные слои населения и людей, находящихся в уязвимом положении. Соответственно, мы призываем к устранению этих мер", - сказано в документе.

Лидеры стран БРИКС договорились сотрудничать в области поощрения и защиты прав и основных свобод человека "неизбирательным, неполитизированным и конструктивным образом, без применения двойных стандартов".

"Мы призываем к уважению демократии и прав человека", - подчеркивают они.

Лидеры стран БРИКС также призвали к "активизации борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также дискриминации на основе религии, веры или убеждений во всех их современных формах во всем мире, включая тревожные тенденции роста числа ненавистнических высказываний".