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Участники парижского совещания по Украине не смогли выработать единую позицию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Совещание ряда европейских лидеров по Украине и безопасности, завершившееся в Париже вечером в понедельник, отмечено разногласиями сторон, сообщают СМИ Франции.

"Совещание в Елисейском дворце завершилось. Между европейцами раздор", - пишет Le Figaro.

Судя по комментариям СМИ, длившаяся более трех часов встреча восьми руководителей европейских стран, глав Европейского совета и Еврокомиссии, а также генсека НАТО не привела к какому-либо конкретному результату.

В частности, сообщается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США предоставить "гарантии безопасности" Украине.

"Я готов рассмотреть возможность участия британских сухопутных войск (в миротворческой миссии на Украине - ИФ) наряду с другими, если будет достигнуто прочное мирное соглашение", - сказал Стармер после встречи в Елисейском дворце, добавив, что "поддержка со стороны Соединенных Штатов необходима".

Германский канцлер Олаф Шольц назвал подобные дебаты "крайне неуместными" и "преждевременными". По его словам, эти дискуссии в данный момент его "немного раздражают". Шольц отметил, что не хочет "навязанного Украине мира".

"Украина не может соглашаться со всем, что ей предлагают, ни при каких условиях", - считает канцлер.

"Украина может нам доверять", - пообещал Шольц, заверив, что европейцы "продолжат поддерживать" Киев.

По его мнению, "не может быть разделения ответственности между Соединенными Штатами и Европой", а "НАТО - это совместные действия".

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в сети X: "Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности. Европа вносит свой полный вклад в военную помощь Украине. В то же время нам необходимо усиление обороны в Европе".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "Европа готова и желает укрепиться, взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине". По его словам, именно это он "вынес" из экстренной встречи в Елисейском дворце.

В Париже в понедельник по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона прошло совещание руководителей ряда государств Европы по ситуации вокруг Украины и вопросам европейской безопасности.

Елисейский дворец сообщал, что речь идет о неформальной встрече Макрона с главами правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши, а также с председателем Европейского совета Антониу Коштой, главой ЕК фон дер Ляйен и генсекретарем НАТО Рютте.

Марк Рютте Олаф Шольц НАТО Украина Урсула фон дер Ляйен
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