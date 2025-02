Разработчик Pokemon Go близок к продаже подразделения видеоигр за $3,5 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американская Niantic Inc., которая, в том числе, разработала известную игру Pokemon Go, может продать свой бизнес видеоигр саудовской Scopely Inc., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным одного из них, обсуждаемая цена составляет около $3,5 млрд.

О сделке может быть объявлено в ближайшие недели, однако нет никаких гарантий, что соглашение между компаниями будет достигнуто.

Вышедшая на рынок в 2016 году игра Pokemon Go стала мировым феноменом. Но у компании возникли проблемы с повторением этого ошеломительного успеха, и в 2022-2023 гг. она вынуждена была пойти на сокращение штата и отказа от ряда игр, находившихся на стадии разработки. В 2022 году Niantic закрыла игру Harry Potter: Wizards Unite, которая была выпущена в 2019 году.

Scopely принадлежит Savvy Games Group, "дочке" госинвестфонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF). В августе Niantic подписала соглашение с Savvy, чтобы оказать ей помощь в расширении в Саудовской Аравии, ОАЭ и Египте.

Niantic была выделена из Google, которая принадлежит Alphabet Inc., в 2015 году. Ее главный исполнительный директор и основатель Джон Ханке работал в области спутниковой картографии, прежде чем возглавить подразделение продуктов Google Geo.

По данным Niantic, Pokemon Go является самым скачиваемым и прибыльным приложением дополненной реальности в истории. Игра заключается в том, чтобы гулять с интерактивной картой и искать покемонов.

При этом Niantic производит и другие продукты, включая инструменты, помогающие захватывать и делиться 3D-сканами реальных мест.