WSJ сообщила о планах Трампа встретиться с Зеленским в воскресенье

Фото: Samuel Corum/PA Images via Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп собирается провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье. Об этом сообщает в пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"Служащий Белого дома подтвердил, что Трамп планирует встречу с Зеленским в воскресенье", - сообщает издание.

Ранее в пятницу Financial Times со ссылкой на европейский источник сообщала, что встреча Трампа и Зеленского может пройти в течение ближайших дней в штате Флорида. "Зеленский готовится встретиться с Трампом в течение ближайших дней, чтобы обсудить наиболее сложные политические аспекты предложения США по урегулированию, которое в конечном счете затем будет представлено России", - говорилось в сообщении.

По словам источника FT, европейские лидеры, в свою очередь, планируют в январе провести переговоры с "коалицией желающих", в том числе с Великобританией, чтобы обсудить поддержку Украины и урегулирование конфликта.