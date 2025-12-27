Поиск

Трамп заявил, что именно он будет диктовать Зеленскому условия урегулирования

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского кризиса зависит от его позиции, а не украинского президента Владимира Зеленского.

"У него ничего нет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него будет", - заявил Трамп в интервью Politico.

Как ожидается, Трамп примет Зеленского в воскресенье в своей резиденции Мар-а-Лаго.

В то же время президент США рассчитывает, что сможет решить все проблемы с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с Путиным все будет хорошо", - сказал Трамп.

Он добавил, что планирует связаться с Путиным "скоро и поговорить с ним столько, сколько захочет".

Издание отмечает, что, по его информации, встреча Трампа с Зеленским "помимо гарантий безопасности, будет посвящена управлению Запорожской АЭС и территориальному контролю над Донбассом".

В телефонном интервью газете New York Post Трамп заявил, что оптимистично настроен на заключение мирного соглашения в результате предстоящей встречи с Зеленским.

"Я думаю, у нас есть хорошие шансы", - сказал Трамп.

Президент США добавил: "Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет этого".

США Дональд Трамп Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что именно он будет диктовать Зеленскому условия урегулирования

WSJ сообщила о планах Трампа встретиться с Зеленским в воскресенье

 WSJ сообщила о планах Трампа встретиться с Зеленским в воскресенье

Что произошло за день: пятница, 26 декабря

Таиланд заявил, что не откажется от занятой территории для переговоров с Камбоджей

Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

 Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда

 Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда

Иркутский ученый спрогнозировал уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году

Пекин объявил о санкциях в отношении 20 компаний американского ВПК

Кабмин Японии одобрил рекордный оборонный бюджет

Что случилось этой ночью: пятница, 26 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });