Трамп заявил, что именно он будет диктовать Зеленскому условия урегулирования

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского кризиса зависит от его позиции, а не украинского президента Владимира Зеленского.

"У него ничего нет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него будет", - заявил Трамп в интервью Politico.

Как ожидается, Трамп примет Зеленского в воскресенье в своей резиденции Мар-а-Лаго.

В то же время президент США рассчитывает, что сможет решить все проблемы с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с Путиным все будет хорошо", - сказал Трамп.

Он добавил, что планирует связаться с Путиным "скоро и поговорить с ним столько, сколько захочет".

Издание отмечает, что, по его информации, встреча Трампа с Зеленским "помимо гарантий безопасности, будет посвящена управлению Запорожской АЭС и территориальному контролю над Донбассом".

В телефонном интервью газете New York Post Трамп заявил, что оптимистично настроен на заключение мирного соглашения в результате предстоящей встречи с Зеленским.

"Я думаю, у нас есть хорошие шансы", - сказал Трамп.

Президент США добавил: "Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет этого".