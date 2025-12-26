Таиланд заявил, что не откажется от занятой территории для переговоров с Камбоджей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что Бангкок отвергает предложение Пномпеня в рамках переговорного процесса отвести войска обеих стран на позиции на момент до начала пограничного конфликта.

"Мы уже установили суверенитет в районах, которые, как мы считаем, относятся к Таиланду. Мы не можем уступить. Переговоры должны идти с учетом реалий, а не с позиций, которые лишают преимуществ Таиланд", - приводит слова премьера издание Bangkok Post.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Таиланда подтвердили достижение целей, связанных с территориальными вопросами.

Премьер отметил, что Бангкок также согласен на 72-часовое прекращение огня, за которым последует возможное освобождение 18 взятых в плен с лета камбоджийских солдат.

Он напомнил, что министр обороны Наттхапхон Накпханит возглавит делегацию Таиланда на переговорах на границе в субботу. Их целью станет придание окончательной формы соглашению Таиланда и Камбоджи, которому предшествовали три дня переговоров на техническом уровне между военными стран. Проект договоренностей строится на четырех согласованных в октябре 2025 года принципах: отвод тяжелых вооружений, разминирование неразорвавшихся боеприпасов, совместные действия против сетей мошенников, решения проблем в тайской провинции Сакэу.

Чанвиракун добавил, что Бангкок открыт к диалогу через установленные механизмы контактов и неофициальные каналы. Он выразил надежду, что встреча в субботу приведет к окончательному и юридически обязательному соглашению, которое позволит восстановить стабильность.

Однако, по данным Bangkok Post, в пятницу бои продолжились в провинции Сакэу. Кроме того, по данным тайской стороны, Камбоджа нанесла удар реактивными снарядами по провинции Сурин, погибли трое тайских солдат, 17 получили ранения.

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.

Разногласия вылились в пять дней боев на границе в июле 2025 года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 1 млн человек пришлось покинуть свои дома, не менее 40 человек погибли.