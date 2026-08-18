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Посол Японии покинул МИД России

Посол Японии покинул МИД России
Посол Японии в РФ Акира Муто
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Посол Японии в РФ Акира Муто покинул здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве после вызова в связи с протестом, заявленным ранее японской стороной по поводу визита президента РФ на остров Итуруп, передал корреспондент "Интерфакса".

Посол пробыл в МИД порядка 20 минут. На вопросы журналистов дипломат отвечать не стал.

Как заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, дипломата вызвали для разговора "как о поведении японского руководства в связи с визитом президента (России Владимира) Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют".

По словам Лаврова, японский посол был "тут же вызван" в МИД РФ, когда японская сторона вызвала в ведомство посла РФ в Токио, где ему был заявлен протест по поводу поездки Владимира Путина на остров Итуруп. Однако, по словам министра, дипломат не смог прибыть на Смоленскую площадь 14 и 17 августа.

Япония МИД РФ
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