Президент Колумбии оценил затраты на восстановление страны в $9,5 млрд

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На восстановление Колумбии после недавнего разрушительного землетрясения потребуется $9,5 млрд, сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья. Об этом сообщает вещатель Caracol.

"Прямые физические потери, по оценкам одной из частных компаний, составят около 30 трлн песо ($9,5 млрд), из них 24,5 трлн песо ($7,8 млрд) потребуется для восстановления зданий, а 5,5 трлн песо ($1,7 млрд) необходимо направить на восстановление инфраструктуры. Только представьте себе масштабы катастрофы", - сказал он.

По словам де ла Эсприэльи, на данный момент жертвами землетрясения считаются 289 человек, еще 4187 получили травмы, 143 человека пропали без вести. Стихийное бедствие затронуло более 120 тысяч семей, разрушены около 27 тысяч жилищ, 127,5 тысячам жилищ нанесен ущерб.

10 августа в центральной части и на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Геологическая служба Колумбии зарегистрировала 130 повторных толчков после землетрясения.