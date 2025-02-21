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Франция и Эстония соберут экстренную встречу глав Минобороны стран Европы из-за Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Франция и Эстония 24 февраля организуют чрезвычайное заседание министров обороны европейских стран на тему поддержки Украины, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с вопросом, Франция и Эстония примут в понедельник встречу европейских министров обороны, чтобы обсудить, как нарастить поддержку Украине", - информирует агентство.

Планируется участие представителей более чем десятка государств, включая Великобританию, ФРГ, Италию, Польшу, а также представителей ЕС и НАТО.

Кроме того, напоминает Bloomberg, 24 февраля в Киев должны прибыть несколько европейских руководителей, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также в понедельник в Брюсселе пройдет встреча глав МИД стран ЕС.


Франция Эстония Украина
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