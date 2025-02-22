Талантливые дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в российских программах по поддержке молодежи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Талантливые дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в российских программах по поддержке молодежи, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что ранее с соответствующей просьбой - включить школьников и детей из Абхазии в российские программы поддержки молодежи, такие как "Большая перемена" - обратился кандидат в президенты Абхазии, победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба.

"Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение. Дети, школьники, представители молодежи Абхазии получат возможность присоединиться не только к "Большой перемене", но и к большому количеству других проектов по поддержке российской молодежи", - сказал Песков.

Речь идет о таких проектах как "Движение первых", "Россия - страна возможностей", российское общество "Знание", форумы "Машук" и "Таврида", и другие. Школьникам и студентам из Абхазии будут предложены конкурсы по всем направлениям, в том числе: спорт, образование, наука, культура, путешествия.

"Таким образом абхазская молодежь получит возможность в полной мере воспользоваться российскими программами постоянной поддержки талантливых и активных ребят", - отметил Песков.