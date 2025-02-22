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Китайская ракета вывела на орбиту спутник связи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Китайская ракета "Чанчжэн-3Б" (Long March 3B) в субботу успешно вывела на орбиту спутник связи "Чжунсин-10R" ("Zhongxing-10R"), сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе КНР.

"Чанчжэн 3Б" - трехступенчатая ракета-носитель с четырьмя боковыми жидкостными ракетными ускорителями. Она в основном используется для размещения спутников связи на геосинхронных орбитах.

Китай КНР
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