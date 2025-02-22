Рубио заверил главу МИД Украины в стремлении завершить украинский конфликт

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, в ходе которого напомнил о стремлении Вашингтона найти решение украинского конфликта, сообщает госдеп.

Отмечается, что Рубио подтвердил стремление президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, в том числе - при помощи эффективной работы СБ ООН.

Госдеп отмечает, что разговор состоялся в пятницу, 21 февраля.