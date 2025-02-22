Поиск

Рубио заверил главу МИД Украины в стремлении завершить украинский конфликт

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, в ходе которого напомнил о стремлении Вашингтона найти решение украинского конфликта, сообщает госдеп.

Отмечается, что Рубио подтвердил стремление президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, в том числе - при помощи эффективной работы СБ ООН.

Госдеп отмечает, что разговор состоялся в пятницу, 21 февраля.

Госдеп Марко Рубио США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 22 февраля

США просили Киев отозвать проект резолюции по украинскому конфликту, но получили отказ

США просили Киев отозвать проект резолюции по украинскому конфликту, но получили отказ

Трамп призвал Маска агрессивнее работать над повышением эффективности правительства

Трамп призвал Маска агрессивнее работать над повышением эффективности правительства

Палестинские группировки отпустили шесть израильских заложников из Газы

Во Франции двое бездомных выиграли в лотерею, купив билет на украденные деньги

Во Франции двое бездомных выиграли в лотерею, купив билет на украденные деньги

СМИ усомнились в готовности Великобритании отправить на Украину войска

Вашингтон подготовил проект резолюции ГА ООН по Украине

США планируют 26 февраля запустить к Луне новый посадочный аппарат

США планируют 26 февраля запустить к Луне новый посадочный аппарат

КНДР предупредила США и Южную Корею о готовности ответить стратегическими средствами

КНДР предупредила США и Южную Корею о готовности ответить стратегическими средствами

Что случилось этой ночью: суббота, 22 февраля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5894 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2181 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });