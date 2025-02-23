Спецпосланник Трампа уверен в скором подписании соглашения по редкоземельным металлам

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в воскресенье заявил, что ожидает скорого заключения соглашения между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам.

"Я жду, что договор подпишут на этой неделе. Вы видели, как президент Украины Владимир Зеленский уклонялся от своих обязательств неделю назад. Президент США Дональд Трамп направил ему сигнал, и Зеленский больше не раздумывает", - приводят западные СМИ слова Уиткоффа.

Он отметил, что Зеленский знает, как много США сделали для Киева, и данное соглашение заключить нужно.

Говоря о мирном соглашении по Украине, Уиткофф сказал, что всем сторонам придется пойти на уступки. При этом он выразил мнение, что в данном случае в итоге будет "очень успешный результат".

Ранее The New York Times утверждало со ссылкой на полученный газетой документ, что переданное ранее на этой неделе Киеву обновленное американское предложение по доступу США к доходам от украинских природных ресурсов не содержит гарантий безопасности для Украины.

По данным издания, новое предложение США мало отличается от изначального, которое Киев не стал подписывать. "А некоторые условия выглядят даже более жесткими, чем в предыдущей версии", - отмечалось в статье.

Согласно замыслу США, Украина будет перечислять средства в специальный американский фонд до тех пор, пока в нем не накопится $500 млрд. При этом, по информации газеты, за прошлый год доходы от продажи Украиной заинтересовавших Вашингтон природных ресурсов составили только $1,1 млрд.