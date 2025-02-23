Лидер ХДС/ХСС объявил о победе и историческом результате партии на выборах

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Лидер альянса ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил в воскресенье, что его блок одержал победу на выборах в Бундестаг.

"Мы победили на выборах в Бундестаг 2025 года", - цитирует Мерца газета Die Welt.

Он отметил, что альянс показал "исторический результат".

Лидер ХДС/ХСС добавил, что намерен быстро сформировать новую коалицию в парламенте, чтобы эффективно принимать политические решения. "Мы должны быстро стать способными действовать", - сказал Мерц, добавив, что "мир не ждет нас".

Согласно данным экзит-полов, блок ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг получает 29% голосов, на втором месте - "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 19,5% голосов.