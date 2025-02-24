Путин рассказал председателю КНР о российско-американских контактах

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели продолжительный телефонный разговор, совершив углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, информирует пресс-служба Кремля.

"Обсуждены пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта. Также подтвержден график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны", - отмечается в сообщении.

Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. "С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта", - сказано в сообщении.

"Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо", - информирует пресс-служба.

Ранее об этой беседе сообщили китайские СМИ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что начались контакты, в ходе которых российский президент информирует государства-партнеров о контактах с американцами, как он обещал ранее. Путин обещал, что в самое ближайшее время проинформирует своих партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.