Поиск

Путин рассказал председателю КНР о российско-американских контактах

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели продолжительный телефонный разговор, совершив углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, информирует пресс-служба Кремля.

"Обсуждены пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта. Также подтвержден график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны", - отмечается в сообщении.

Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. "С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта", - сказано в сообщении.

"Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо", - информирует пресс-служба.

Ранее об этой беседе сообщили китайские СМИ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что начались контакты, в ходе которых российский президент информирует государства-партнеров о контактах с американцами, как он обещал ранее. Путин обещал, что в самое ближайшее время проинформирует своих партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Владимир Путин БРИКС США Си Цзиньпин Эр-Рияд Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

ЕС приостановил действие санкций в ключевых секторах экономики Сирии

ЕС приостановил действие санкций в ключевых секторах экономики Сирии

МИД Азербайджана закрыл представительства ВВС и "России Сегодня"

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Россия прекратит бои на Украине, когда переговоры дадут твердый результат

ЕС запретит полеты авиакомпаниям третьих стран, выполняющим перевозки внутри РФ

ЕС запретит полеты авиакомпаниям третьих стран, выполняющим перевозки внутри РФ

ЕС вводит усиленные ограничения на поставку 53 компаниям товаров двойного назначения

Взрыв произошел около консульства РФ в Марселе

ЕС впервые вводит ограничения против нероссийских финорганизаций, использующих СПФС

Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций

Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });