Путин на следующей неделе расскажет партнерам по БРИКС детали переговоров с США

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проинформирует партнеров по БРИКС о состоявшихся российско-американских контактах, а также примет участие в коллегии ФСБ, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1").

"Партнерам по БРИКС Путин расскажет детали возобновления диалога России и США", - говорится в программе.

По информации авторов программы, в плане на неделе у президента и другие международные контакты. "Россия продолжает укреплять партнерство со странами Африки", - поясняет программа.