Советник Трампа заявил, что возможное вступление Украины в НАТО не обсуждается

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в понедельник заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО на данный момент на повестке дня не стоит.

"Членство Украины в НАТО не обсуждают", - приводит Bloomberg слова советника.

В то же время он заявил, что США поддержат гарантии безопасности Украины от Великобритании и Франции.

Кроме того, Уолц упомянул вопрос соглашения США с Украиной по редкоземельным металлам и вновь выразил мнение, что этот договор удастся заключить.

"Мы ожидаем, что Украина поймет возможности, которые предлагает договор с США", - добавил он.