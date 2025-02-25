Польша переоборудует гражданские аэропорты под военные задачи

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Гражданские аэропорты Польши адаптируют под выполнение военных задач, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова цитирует агентство PAP.

"Необходимо больше аэропортов, используемых для обеих целей. Каждый аэропорт должен быть каким-то образом адаптирован и приспособлен к возможности сотрудничества и работы с военными, - заявил глава Минобороны. - Некоторые польские аэропорты являются гражданско-военными, из которых лучшим примером является аэропорт Краков-Балице, где находится авиабаза и есть гражданский аэропорт. Часть аэропорта имени Шопена в Варшаве также является военным портом".

Косиняк-Камыш также подчеркнул важность аэропорта Жешув-Ясенка, через который "проходят пожертвования и поддержка для Украины и без которого не было бы Украины, воюющей на протяжении трех лет".

Агентство сообщает, что сейчас ведутся переговоры Минобороны с Министерством инфраструктуры и развития по другим гражданским аэропортам, которых насчитывается 15, "в два раза больше, чем военных".

В аэропорту Жешува ведется расширение, в аэропорту Кракова ведутся подготовительные процессы, в аэропортах Катовице и Вроцлава строится грузовой хаб, а также железнодорожная ветка и топливные резервы, а в аэропорту Щецина планируется развитие с двойным назначением - как для увеличения пассажирских авиаперевозок, так и для реагирования в случае опасности или стихийных бедствий, перечислило РАР. В военной части могут размещаться транспортные и грузовые узлы, пункты эвакуации, пункты оказания помощи.