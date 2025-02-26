Вашингтон планирует обсудить с Москвой замороженные российские активы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - США в случае урегулирования ситуации на Украине намерены обсудить с Россией замороженные российские активы, а также затронутые американские компании, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.

"Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были заморожены европейцами, США или кем-то еще, но и американских компаний, которые пострадали. Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения", - сказал Рубио.

Однако, отметил он, говорить об этом пока рано.

Глава Госдепа подчеркнул, что подобные переговоры станут возможны, когда будет достигнуто устойчивое перемирие в украинском конфликте.

Между тем, Рубио заявил, что в планах США наладить работу американского посольства в Москве.

"Первый шаг - мы заставим наши посольства работать. На данный момент наше посольство в Москве практически не функционирует", - заключил он.